Amazon quer pessoas comuns para entregas A Amazon listaria empresas varejistas tradicionais em áreas urbanas para estocar os pacotes, provavelmente alugando os espaços ou pagando uma taxa por pacote, noticiou o jornal, citando fontes com conhecimento do assunto. O prazo da companhia para lançar o serviço, conhecido internamente como "On My Way" ("No meu caminho"), não pôde ser revelado, disse o jornal.