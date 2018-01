Amazon vai pagar autores por página lida

A gigante do comércio eletrônico Amazon.com vai remunerar os autores independentes, a partir do mês que vem, com base no número de páginas lidas na plataforma de e-books do Kindle, em vez de pagar pelo número de vezes que os livros foram emprestados. A plataforma da Amazon Kindle Direct Publishing permite que autores estabeleçam preços de lista, decidam sobre direitos e editem o livro a qualquer momento.

A publicação própria transformou o significado de ser um autor. Simplesmente carregar um documento e adicionar uma capa pode tornar qualquer pessoa um autor publicado em plataformas de livros eletrônicos como Kindle e Smashwords.

A Amazon disse, nesta segunda-feira, 22, que a medida alinhará melhor o pagamento com o tamanho dos livros e o quanto os clientes leem. "Essa troca é em resposta ao feedback que recebemos de autores", disse a Amazon.

A empresa usa um método complexo para determinar os pagamentos a autores independentes - eles são baseados em um fundo, cujo tamanho é estabelecido pela Amazon mensalmente. (Com informações da Reuters).