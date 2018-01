Amazonas Energia vai pagar R$ 433 milhões em dívidas com a Petrobrás

SÃO PAULO - A Eletrobrás informou que a estatal e a sua subsidiária Amazonas Energia devem efetuar o pagamento de aproximadamente R$ 433 milhões das dívidas que a companhia tem com a Petrobrás nesta segunda-feira,4. No último sábado, 2, o Estado revelou que a Petrobrás decidiu cortar o fornecimento de gás para a Amazonas Energia, responsável pelo abastecimento de todo o Estado.

Além disso, a Eletrobrás ressalta que está adotando as providências para resolver a questão com a Petrobrás. A Amazonas Energia informa que, apesar do corte de fornecimento de combustível para as usinas termoelétricas de Aparecida e Mauá Bloco III, não houve problemas no fornecimento de energia para Manaus, "mas é necessário encontrar solução imediata para o fornecimento, a fim de evitar risco de cortes no sistema elétrico da cidade", diz a companhia em esclarecimento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A decisão da Petrobrás, conforme apurou o Estado com uma fonte do governo, foi tomada após sucessivas tentativas de chegar a um acordo com a empresa sobre o pagamento da dívida. No mês passado, a Amazonas Energia deu um novo calote na Petrobrás, deixando de pagar uma das mensalidades previstas em negociação firmada em dezembro de 2014.

Pelo acordo, a Amazonas Energia assumiu o pagamento de uma dívida de cerca de R$ 3,5 bilhões, que seria quitada em 120 parcelas. No último mês, porém, a empresa simplesmente deixou de pagar a conta. Para complicar a situação, a Amazonas Energia passou a acumular novos passivos com a Petrobrás, uma conta extra que, segundo apurou a reportagem, hoje supera R$ 2 bilhões.

Em maio, fornecedor e cliente tentaram chegar a um acordo, mas a negociação não avançou. A Petrobrás notificou a Amazonas, dando prazo de 30 dias para que se achasse uma solução. Não se chegou a nenhum acordo. Hoje, a Petrobrás cobra a Amazonas Energia na Justiça.

No mês passado, a Eletrobrás tornou público um lado de avaliação feito pela Deloitte Touche Tohmatsu com a conclusão de que a Amazonas Energia é credora de aproximadamente R$ 8 bilhões da Conta de Consumo de Combustível (CCC) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), recursos que subsidiam o funcionamento de termoelétricas de sistemas isolados da região Norte do País.

A Eletrobras informa ainda que a Amazonas Energia continua negociando novos acordos com seus fornecedores de combustíveis, especialmente a Petrobrás, a BR Distribuidora e a Companhia de Gás do Amazonas (Cigas), para dívidas feitas a partir de dezembro de 2014, com o objetivo de evitar a interrupção do fornecimento de combustível e consequente corte no sistema elétrico de Manaus.