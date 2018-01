Amazon.com tem prejuízo no 4º trimestre A Amazon.com Inc. informou que registrou prejuízo líquido de US$ 545,140 mi (US$ 1,53 por ação) no último trimestre de 2000, de um saldo negativo de US$ 323,213 mi (US$ 0,96 por ação) registrado em igual período de 1999. A empresa registrou um prejuízo pro-forma de US$ 0,25 por ação, resultado levemente melhor que as expectativas dos analistas do First Call/Financial Thomson, que previam um prejuízo pro-forma de US$ 0,26 por ação. As vendas somaram US$ 972,360 mi no último trimestre de 2000, de US$ 676,042 mi registrados em igual período de 1999. A Amazon.com anunciou o resultado de seu balanço trimestral após o fechamento da Bolsa de Nova York, onde as ações da empresa registraram queda de 5,90%. As informações são da Dow Jones.