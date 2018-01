Amazonino entrega Adin contra Lei de Informática O governador do Amazonas, Amazonino Mendes, o vice-governador, Samuel Hannan, o senador Bernardo Cabral (PFL-AM) e o advogado tributarista, Yves Gandra Martins, estão neste momento entregando ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Velloso, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) contra alguns artigos da Lei de Informática. Amazonino disse que um dos pontos que estão sendo atacados na ação é o artigo 7º da Lei de Informática, que considera monitor de vídeo e aparelho celular bens de informática. Ainda hoje a ação deve ser distribuída para um dos ministros do tribunal, a quem caberá decidir sobre o pedido de liminar.