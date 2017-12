Ambev: ações com retorno a longo prazo A compra de ações da Companhia de Bebidas das Américas (AmBev) deve ser considerada um investimento com retorno de médio ou longo prazo, na avaliação de analistas de mercado. A opinião dos especialistas é praticamente unânime: a empresa tem perspectivas de crescimento de vendas e resultados, mas o atual preço das suas ações é considerado elevado. Os papéis estão sendo negociados na faixa de R$ 1.900,00 por lote de mil. As ações da AmBev irão ganhar força no mercado a partir da próxima sexta-feira, quando estréiam os American Depositary Receipts (ADRs) da companhia na Bolsa de Nova York. ADRs são recibos através dos quais ações de empresas sediadas em outros países são negociadas em bolsas norte-americanas. Nesse dia, os atuais acionistas minoritários da Brahma já terão em mãos as ações da AmBev. Os papéis da Brahma, que será transformada em uma subsidiária integral, deixarão o mercado. Hoje, a AmBev possui baixo volume de negócios na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) porque somente os acionistas da Antarctica e os controladores da Brahma migraram para a nova companhia. A partir de sexta-feira, a base acionária da AmBev passa a ser de 7,7 bilhões de ações (atualmente é de 2,1 bilhões de ações). O valor de mercado da empresa ficará perto de R$ 15 bilhões - número próximo ao da Telemar e do Bradesco (ambos com valor de R$ 17 bilhões, segundo dados da Economática). Analistas apostam no futuro das ações A analista Kristi Etchberger, do ABN Amro, afirmou que as ações da AmBev não estão baratas, mas o investidor deve olhar para o futuro ao adquirir os papéis da companhia. Ela recomenda a compra dos papéis e estima um preço-alvo de R$ 2.375,00 para os próximos 12 meses, o que embute um potencial de alta de 25%. Para a analista Marília da Costa, do Indosuez W.I. Carr Securities, o preço das ações da AmBev já atingiu um nível elevado. Atualmente, a indicação da analista é vender as ações. O preço dos papéis também já ultrapassou as projeções da analista Clarissa Saldanha, do Banco Brascan. Ela lembrou que a expectativa da estréia em Nova York puxou os papéis. Segundo Clarissa, o investidor deve aguardar um ajuste de preços para se posicionar. Na avaliação do analista Rafael Quintanilha, da corretora BES Securities, a espera dos investidores para adquirir as ações da AmBev deve ser mais longa. Isso porque, a AmBev ainda tem compromissos a cumprir com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Um deles é a venda da Bavaria, que deve ser realizada nos próximos meses.