Ambev anuncia que Brahma será marca global O diretor financeiro da AmBev, João de Castro Neves, anunciou hoje que, ainda este ano, a Brahma passa a integrar o portfólio global de marcas de cervejas da Inbev, a empresa resultante de sua fusão com a belga Interbrew. Como marca global, a Brahma passará a figurar ao lado de Stela Artois e Beck?s. De acordo com Castro Neves, a AmBev já está distribuindo e vendendo a Stela Artois, na Argentina, ao lado da Quilmes e da Brahma. A cerveja belga substituiu a Heineken, que rompeu acordo com a Quilmes. Hoje, a AmBev é sócia da Quilmes.