AmBev anuncia que negocia várias operações com Interbrew A AmBev divulgou fato relevante complementar sobre as negociações envolvendo a cervejaria belga Interbrew, detentora de um portfólio de mais de 200 marcas e com operações em mais de 21 países. Segundo a companhia brasileira, as discussões são a respeito de uma possível transação em nível mundial. "As partes estão negociando um conjunto de operações pelas quais a Interbrew S.A. passaria a deter, direta ou indiretamente, uma participação no capital de AmBev e uma eventual permuta de ações envolvendo AmBev, Interbrew S.A. e/ou suas subsidiárias", diz o aviso. Pretende-se, nas discussões, que a AmBev seja mantida como uma companhia aberta, com ações negociadas no Brasil e no exterior, conforme o comunicado. A empresa brasileira disse ainda que analisará qualquer acordo visando assegurar os interesses dos acionistas minoritários, adotando condições eqüitativas nas transações. A AmBev destacou, no entanto, que nenhum acordo foi fechado ainda e que não pode garantir que isso virá a ocorrer. Ação da Interbrew cai 2% Na Bolsa de Bruxelas, as ações da Interbrew voltaram a ser pressionadas, com a divulgação de um novo comunicado pela companhia e pela brasileira AmBev, relacionado ao andamento das negociações de eventual fusão. O novo comunicado, divulgado separamente por ambas empresas, informa que uma eventual troca de ações estaria em questão. Os investidores continuam preocupados com o custo para a Interbrew do eventual negócio com a companhia brasileira, diz a agência Dow Jones. Às 8h27 (de Brasília), as ações da Interbrew cediam 2,47% na Bolsa de Bruxelas, segundo o site da Euronext. Ontem, os papéis da companhia fecharam com desvalorização de 3,39%.