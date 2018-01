Ambev aumenta lucro em 33,1%, para R$ 1,545 bi A Ambev - Companhia de Bebidas das Américas - registrou lucro líquido de R$ 1,545 bilhão no ano passado, resultado 33,1% maior em relação a 2004, quando foi de R$ 1,161 bilhão. Na mesma base de comparação, a receita líquida cresceu 32,9%, para R$ 15,958 bilhões, e o lucro bruto avançou para R$ 10,216 bilhões (+41,4%). Apenas no quarto trimestre de 2005, o lucro líquido da companhia aumentou 51,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, para R$ 697,2 milhões. A receita líquida nos três últimos meses do ano subiu 3,2%, para R$ 4,648 bilhões. Ebitda O Ebitda da Ambev em todo o ano passado atingiu 6,305 bilhões, o que representa um crescimento de 39% frente a 2004 (R$ 4,537 bilhões). As despesas com vendas, marketing e distribuição foram de R$ 3,499 bilhões, com alta de 42,7%, e os gastos gerais e administrativos aumentaram 34,4%, para R$ 830,7 milhões. Despesas As despesas financeiras líquidas da companhia, por sua vez, foram 40% maiores e atingiram R$ 1,086 bilhão. O lucro antes de impostos no ano passado cresceu 40,8%, para R$ 2,576 bilhões. Em 31 de dezembro de 2005, o patrimônio líquido da Ambev era de R$ 19,867 bilhões. Os dados são consolidados.