Ambev compra cervejaria no Equador A AmBev, maior empresa de bebidas do País, com receita líquida de R$ 7 bilhões no ano passado, anunciou nesta terça-feira a aquisição da Cerveceria SurAmericana, em Guayaquil, no Equador. O acordo foi fechado pela companhia brasileira com a Corporação Andina de Fomento (CAF) e prevê a responsabilidade da AmBev pela quitação de compromissos de pagamento da SurAmericana, estimados em aproximadamente US$ 36 milhões. A Cerveceria Suramericana é a segunda maior do Equador e foi adquirida menos de dois meses depois que a Ambev anunciou a compra da Embotelladora Rivera, no Peru e que incluiu a franquia da PepsiCo no norte do Peru e em Lima, além das duas fábricas da Rivera, com capacidade estimada em 6,3 milhões de hectolitros/ano. A empresa comprou ainda, no mês passado, a rede de distribuição da PepsiCo. naquele país. Este ano, a AmBev também desembarcou na Guatemala, onde a cerveja Brahma, por questão de idioma local, ganhou o nome de Brava. Agora, na região da América do Sul, a AmBev só não está presente nas Guianas, Colômbia e Suriname. Leia mais no Estadão desta quarta-feira