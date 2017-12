Ambev compra participação na BAC na Quinsa por US$ 1,2 bilhão A Companhia de Bebidas das Américas - AmBev - anuncia nesta quinta-feira em fato relevante, que celebrou acordo para a compra das ações da Beverage Associates (BAC) na Quinsa, a maior cervejaria da Argentina, por cerca de US$ 1,2 bilhão. O valor, segundo a empresa, está sujeito a ajustes, incluindo dividendos e juros. Após a operação, a participação da AmBev no capital da Quinsa aumentará de 56,72% para 91,18%. Os acordos originais entre as empresas continham uma opção com a qual a BAC poderia permutar o restante de suas ações na Quinsa por ações da AmBev, bem como uma opção correspondente em favor da AmBev, a partir de 2009. Na operação anunciada nesta quinta, ambas as partes acordaram que o preço de compra será pago em dinheiro e que as opções não mais serão exercidas. A AmBev espera que a operação aumente as sinergias entre as operações das empresas no Cone Sul. A operação mostra interesse da brasileira com o crescimento dos mercados argentino, uruguaio, paraguaio, boliviano e chileno. Ebitda Ainda de acordo com a Ambev, o valor da operação corresponde a um múltiplo de Ebitda (quanto a empresa gera de recursos apenas em sua atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos) de Quinsa para o ano calendário de 2006 (com base no guidance publicado pela AmBev) entre 9.3 e 9.5 vezes (para os 34.46% do capital social de Quinsa a ser adquirido pela AmBev). "Essa operação, somada às compras de ações feitas pela AmBev desde maio de 2002, atinge um valor de aproximadamente US$ 1,9 bilhão, o que corresponde a um múltiplo de Ebitda entre 4.8 e 5.0 vezes para o ano calendário de 2006, principalmente em razão de programas de recompra de ações e do significativo crescimento de volume e Ebitda de Quinsa nos últimos três anos", acrescenta a empresa. O fechamento da compra está sujeito a condições precedentes usuais para esse tipo de operação, incluindo aprovações regulatórias. A operação será submetida também à aprovação dos acionistas da AmBev.