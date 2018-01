Ambev comunica ao Cade fusão com a Interbrew A Ambev, cervejaria que produz as marcas Brahma e Antártica, comunicou oficialmente nesta sexta-feira ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a operação de fusão de ativos que pretende fazer com a multinacional belga Interbrew. O negócio poderá tornar a empresa resultante em uma das maiores do mercado mundial de cervejas. A assessoria do Cade informou que esse é o primeiro passo para a análise do processo pelo conselho que deverá julgar se a operação não colocará em risco a concorrência nesse mercado, prejudicando os consumidores. Na quinta-feira, a Ambev protocolou comunicado semelhante na Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, órgão que junto com o Cade e com a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda compõem o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). O Cade informou ainda que a distribuição do processo da Ambev a um conselheiro ocorrerá no dia 31 deste mês.