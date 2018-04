Ambev demite 146 funcionários no interior de São Paulo

A Ambev anunciou nesta sexta-feira, 27, que está encerrando suas atividades na fábrica de Mogi Mirim, interior da capital paulista, e transferindo a capacidade de produção total da unidade para as fábricas de Jacareí, Guarulhos e Jaguariúna. Veja Também: As medidas do emprego De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Do total de 166 funcionários da unidade, 20 serão transferidos para outras filiais do Estado e 146 serão desligados. Estes trabalhadores demitidos continuarão com o plano de saúde por cinco meses e poderão ser recontratados em 2010, quando se iniciará a produção para o verão. De acordo com a assessoria de imprensa da Ambev, o fechamento da fábrica em Mogi Mirim não está relacionado à crise que afetou várias empresas no Brasil e no mundo. Essa fábrica era a menor da Ambev e para otimizar a cadeia produtiva foi transferida para outras unidades. Em nota, a Ambev diz que "foi a única cervejaria brasileira que teve um aumento da carga de impostos federais (IPI/PIS e Cofins) em 2009, sendo necessário assim encontrar alternativas para compensar essa desvantagem relativa ante a concorrência. A realocação da capacidade produtiva de Mogi para outras fábricas da região demonstra o esforço da empresa em continuar obtendo economias de custo via ganhos de eficiência."