AmBev deve vender marca Marathon A AmBev (empresa resultante da fusão da Brahma com a Antarctica) terá de vender a marca de bebida isotônica Marathon para explorar a marca Gatorade, da Pepsi, caso o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) acate parecer da Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça. A recomendação da SDE segue a mesma linha da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda, que encaminhou o seu parecer ao Cade em outubro. A SDE, segundo despacho publicado hoje no Diário Oficial, concluiu que a operação, se aprovada, permitirá "o exercício unilateral do poder de mercado por parte das empresas requerentes (AmBev e PepsiCo) com prejuízos ao mercado nacional de isotônicos". A secretaria ainda recomenda que a venda da marca Marathon seja feita em até três meses após a decisão final do Cade, sob pena de desconstituição da operação. Outra restrição é que o comprador dos direitos de produção, comercialização e distribuição da marca Marathon não deve manter nenhuma relação direta ou indireta com a AmBev ou a Pepsi. A SDE sugere também a adoação de medida cautelar determinando à AmBev que mantenha os níveis de investimento em publicidade, distribuição e comercialização do Marathon, de modo a evitar a depreciação da marca. No final do ano passado, um acordo de distribuição do Gatorade foi anunciado pela AmBev e pela Pepsi. A Pepsi concedeu licenciamento à AmBev para produção, comercialize e distribua com exclusividade até 2017 a bebida isotônica da marca Gatorade. A marca Marathon, da AmBev, é vice-líder do mercado nacional de isotônicos (17,9%), atrás apenas do próprio Gatorade (75,8%).