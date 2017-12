AmBev inaugura maior centro de distribuição da América Latina A AmBev inaugurou nesta segunda-feira o seu Centro de Distribuição Modelo, no município de Diadema, na Grande São Paulo. Considerado o maior e mais moderno da companhia na América Latina, o centro terá capacidade para atender até 220 caminhões por dia, em uma área de 85 mil metros quadrados. O diretor de Assuntos Corporativos da empresa, Milton Seligman, explicou que a unidade atenderá o ABCD paulista, parte da Baixada Santista e o Taboão da Serra. Esse centro de distribuição se somará aos outros 35 que a cervejaria opera por todo o País. "Iniciamos essa estratégia de atuar com centros de distribuição diretos em 1999, quando inauguramos uma unidade em Recife", disse Seligman. "Devemos continuar apostando nessa estratégia, sem que estes centros de distribuição respondam por mais de 50% das nossas vendas", complementou. Atualmente, 65% das vendas ocorrem por meio dos 332 distribuidores que a companhia mantém e os outros 35%, por meio de seus centros de distribuição próprios. A expectativa do executivo é que sejam gerados 1.500 novos empregos, 80% deles nas áreas de venda e logística e 20% nas administrativas. Atualmente, a companhia coloca seus produtos em 1 milhão de pontos de venda em todo o País. Seligman não quis revelar os investimentos realizados no centro. Segundo ele, o aporte faz parte da verba já anunciada pela companhia.