Ambev investe na Argentina e dobra produção de cevada A cervejaria Quilmes, controlada pela Ambev, vai duplicar a capacidade de produção de cevada da sua unidade localizada em Tres Arroyos, província de Buenos Aires, na Argentina. Com investimentos da ordem de US$ 28 milhões, a companhia inaugurou nesta quinta-feira a ampliação da fábrica, que produzirá 400 mil toneladas por ano. Desse volume, metade será utilizada no mercado doméstico e o restante será destinado à exportação. Segundo informações da empresa, o principal objetivo da ampliação é o fornecimento de insumos para a elaboração de cerveja no Brasil. O gerente geral da Quilmes, Néstor Del Campo, anunciou que a empresa vai investir US$ 60 milhões em 2007 para ampliar suas plantas do Paraguai e da Bolívia. No Paraguai, a companhia tem uma planta de elaboração de cervejas e uma fábrica de garrafas de vidro. Na Bolívia, conta com quatro plantas produtoras de cerveja. Na Argentina, a empresa pretende investir US$ 120 milhões nos próximos 12 meses para ampliar a capacidade de produção das plantas de Tucumán, Quilmes e Zárate.