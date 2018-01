AmBev lança cerveja a base de trigo A AmBev lançou hoje a Bohemia Weiss, primeira cerveja a base de trigo produzida no País. A exemplo do que a companhia fez com a Bohemia escura, a novidade chega ao mercado em edição limitada de 636 mil garrafas numeradas, apenas para os mercados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Salvador (BA). Segundo a gerente de Marketing da família Antarctica (que reúne as marcas Antarctica, Bohemia e Serra Malte), Flávia Rocha, a novidade consumiu um ano entre pesquisa e desenvolvimento pela equipe de mestres cervejeiros da AmBev. "Foram degustadas 50 diferentes cervejas de trigo da Bélgica, Alemanha, Holanda e França até chegarmos ao produto final". Segundo Flávia, a expectativa é que a novidade se esgote tão rapidamente quanto a Bohemia escura, que surpreendeu as expectativas da companhia. A AmBev vai avaliar os resultados e pode repetir o lançamento no ano que vem. A Bohemia Weiss será vendida em unidades avulsas de 600 ml, em embalagens com 12 garrafas e também num kit contendo garrafa e copo especial. O preço sugerido é de R$ 4,50 por garrafa.