AmBev lança em outubro cerveja com composto de frutas A AmBev anunciou nesta terça-feira que colocará no mercado a partir de outubro uma nova categoria de cerveja, com adição de composto de frutas. A marca Skol foi a escolhida para testar a novidade. Batizado de Skol Lemon, o produto competirá no segmento mainstream, composto atualmente pelas bebidas tipo Pilsen. A empresa trabalha com a expectativa de que, no longo prazo, a Skol Lemon represente 5% de todo o mercado. O número se baseia na experiência alemã, onde o segmento que mais cresce é o das cervejas com composto de frutas. "A satisfação com a cerveja foi generalizada e isto nos encorajou", alegou Marcel Marcondes, gerente de marketing nacional da Skol, que não revelou o valor investido no projeto. Skol Lemon é uma cerveja de baixa fermentação, pouco encorpada, tem coloração clara e levemente mais suave que a da Skol Pilsen. Segundo a empresa, é totalmente diferente da categoria de cervejas aromatizadas, conhecida no mundo como beer mix, e obtidas por adição de aromas às cervejas já prontas. A Skol é a líder do mercado nacional de cerveja Pilsen, com 32,2% de participação, de acordo com dados da AC Nielsen referentes a agosto. Na seqüência vêm Brahma, com 19,4%, e Antarctica, com 12,1%. A Schin é a quarta colocada, com 11,1%, e a Kaiser fica em quinto, com 4,7%. Depois aparecem Itaipava (3,6%), Cristal (3,4%), Bavária (2,2%), Cintra (1,2%).