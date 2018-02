AmBev lança embalagem da seleção para guaraná A AmBev está lançando 5 mil garrafas do guaraná Antarctica, versão caçulinha, em embalagens temáticas em homenagem à seleção brasileira de futebol. As novas embalagens, de 237 ml com plástico que envolve o frasco e tampa nas cores verde e amarela, serão distribuídas exclusivamente em eventos especiais da empresa. O diretor-geral de refrigerantes e não-alcóolicos da Ambev, Juan Vergara, não quis quantificar a verba destinada à seleção. Ele limitou-se a dizer que o montante faz parte dos investimentos de R$ 350 milhões em marketing. A cifra supera em 7,5% o montante aplicado pela AmBev em 2001 (R$ 330 milhões) e contempla a participação em eventos especiais. A prioridade é o patrocínio das transmissões da Copa do Mundo pela televisão. A cota comprada pela AmBev é de R$ 35 milhões, exclusiva para cervejas. Segundo dados da ACNielsen referentes a dezembro o guaraná Antarctica é líder de mercado com participação de 28,4%, sendo distribuído em um milhão de pontos-de-venda no mercado nacional. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial de refrigerantes. Em 2000, movimentou 11,5 bilhões de litros, com receita de R$ 12 bilhões. Hoje, o sabor guaraná é o quarto mais consumido no mundo. De acordo com Vergara, o guaraná Antarctica está entre os 15 refrigerantes mais vendidos do mundo, com volume de 800 milhões de litros. "A partir do contrato fechado com a PepsiCo. a AmBev quer posicionar o guaraná Antarctica entre as dez maiores marcas do mundo no prazo de cinco anos", disse.