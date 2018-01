AmBev lança hoje Bohemia Royal Ale A AmBev lança hoje a Bohemia Royal Ale, novo sabor da cerveja do segmento super premium da empresa. O produto é uma receita típica da Inglaterra e possui alta fermentação, com maltes especiais e lúpulos aromáticos europeus. Esses ingredientes dão uma cor acobreada à cerveja, que possui teor alcoólico de 6%. A nova Bohemia começa a ser vendida em 9 de agosto, primeiramente como edição limitada. Serão produzidas 700 mil garrafas de 550 ml, com distribuição em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O preço sugerido para a venda em supermercados é de R$ 4,90. O lançamento da Bohemia Royal Ale tem o objetivo de manter a AmBev na liderança do segmento premium, afirmou a gerente de marketing da companhia, Flávia Rocha. Hoje a empresa tem cerca de 70% deste mercado. O segmento de cervejas especiais representa 6% das vendas da bebida em todo o País. Flávia afirmou que não há uma meta para o aumento da participação na área premium. Segundo a gerente, o produto pode ficar definitivamente no mercado, como aconteceu com a Bohemia escura e a Weiss. A companhia não revelou o investimento para o lançamento da cerveja, informando apenas que está dentro da verba anual de R$ 370 milhões. Características A nova Bohemia tomou como base a cerveja "pale ale" inglesa, adaptada para o gosto dos brasileiros. Segundo o mestre cervejeiro da companhia Daniel Bauman, esse tipo de cerveja é líder no mercado da Inglaterra, possui alta fermentação e teor alcoólico mais elevado. O lançamento no Brasil ganhou um gosto menos amargo e com teor alcoólico menor. "É uma cerveja típica inglesa, com aroma frutal, sabor encorpado e amargor moderado, que não incomoda o paladar." O produto está sendo lançado com a rolha clipe lock, importada da França, que foi usada também no lançamento da Weiss. A empresa está lançando também um copo especial para a bebida, que torna desnecessário inclinar a garrafa em 45 graus na hora de servir.