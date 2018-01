Ambev lança o Guaraná Zon A AmBev na noite desta segunda-feira, no Rio, o seu mais novo refrigerante: o Guaraná Antarctica Zon. O produto que deve chegar aos mercados de São Paulo e Minas Gerais no fim de agosto e pretende disputar espaço, como refrigerante, com os produtos energéticos. Isso porque o produto agrega na sua fórmula "secreta" uma quantidade maior de guaranina, a substância do guaraná que tem o mesmo efeito da cafeína e da taurina, presente nos concorrentes. O maior diferencial, porém, será o preço, que deve girar em torno de R$ 1,70 no ponto de venda. O departasmento de Marketing de Refrigerantes da Ambev aposta que o produto irá atingir em cheio o público jovem, que gosta de balada e também também busca mais energia para as diversas atividades do dia-a-dia, como esportes, aventuras, passeios. O maior desafio para chegar à formula final foi manter o sabor do guaraná - nas pesquisas muitos não viam a diferença - acrescentando ao produto essa dose a mais de guaranina.