AmBev oferece US$ 500 mi por 49% da Quilmes, diz jornal A AmBev ofereceu US$ 500 milhões para adquirir 49% da cervejaria Quilmes, segundo o jornal Buenos Aires Económico. De acordo com o jornal, que atribui a informação a porta-vozes das empresas, a oferta da AmBev prevê uma opção de compra de uma participação maior na cervejaria líder da Argentina, em cinco anos. As empresas estariam negociando desde o fim do ano passado. As informações são das agências internacionais.