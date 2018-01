Ambev planeja investir US$ 40 mi em fábrica no Peru A Ambev espera comprar um terreno para instalar uma cervejaria no Peru até o final do ano e deverá demorar cerca de um ano para construí-la. "Esperamos tentar fechar o acordo sobre o terreno até dezembro", disse o diretor-geral da Ambev no Peru, Carlos Bembhy, ao jornal Gestión. Um porta-voz da companhia confirmou os comentários do executivo. A empresa disse que vai investir US$ 40 milhões para construir a cervejaria no Peru, que terá uma capacidade de produção de um milhão de hectolitros por ano. "Num primeiro estágio, a companhia vai gerar cerca de 1,3 mil empregos novos, tanto direta quanto indiretamente", afirmou a Ambev em comunicado. O grupo planeja utilizar a cervejaria peruana para exportar seus produtos para outras nações andinas. Analistas prevêem que a Ambev enfrentará uma luta difícil para romper o monopólio da Unión de Cervecerías Peruanas Backus & Johnson SAA, ou Backus, que é controlada pela colombiana Bavaria SA. As informações são da Dow Jones.