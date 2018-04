AmBev quer vender Guaraná Antarctica no Japão A AmBev planeja distribuir o Guaraná Antarctica no Japão, aproveitando a Copa do Mundo que começa no final deste mês. Segundo o diretor financeiro da empresa, Luiz Felipe Dutra, o negócio ainda não está totalmente fechado. O acordo de internacionalização do Guaraná prevê que o engarrafador da Pepsi deve ser o responsável pela distribuição em outros países. Não havendo interesse, a AmBev pode contratar um engarrafador terceirizado. "Parece que esse será o caso", disse Dutra em teleconferência com a imprensa. Ele não contou os motivos que podem levar ao desinteresse da Pepsi no negócio. O Guaraná Antarctica já é distribuído em Portugal, Espanha e Porto Rico. Além do Japão, existe a expectativa de lançamento em uma cidade dos Estados Unidos no final deste ano ou início de 2003.