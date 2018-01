AmBev tem lucro consolidado de R$ 977,8 mi até setembro A AmBev informou que obteve lucro líquido consolidado de R$ 977,828 milhões nos nove primeiros meses deste ano. Segundo a companhia, os números consolidados referem-se à soma das operações no Brasil e internacionais (atualmente Venezuela mas, a partir do quarto trimestre de 2003 também Guatemala e Peru). Na demonstração do resultado consolidado divulgada pela companhia (pro forma), não há comparativo de resultado líquido em relação aos nove primeiros meses de 2002. Na receita líquida, houve aumento de 12,2%, para R$ 5,873 bilhões, e o lucro bruto fechou em R$ 3,011 bilhões, com alta de 13,2%. A margem bruta evoluiu de 50,8% para 51,3%. O resultado financeiro líquido apontou ganho de R$ 297,397 milhões - sem comparativo. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 4,047 bilhões. Todos os números são consolidados.