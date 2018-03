AmBev tem lucro de R$ 509 milhões A AmBev registrou um lucro líquido consolidado de R$ 509 milhões no primeiro trimestre de 2003. Segundo comunicado da empresa, o resultado não pode ser comparado com igual período do ano passado em razão do efeito das operações da Quinsa. A receita líquida consolidada somou R$ 1,985 bilhão nos primeiros três meses do ano, com aumento de 11,3% frente ao mesmo intervalo de 2002. O lucro bruto avançou 12,5%, para R$ 1,002 bilhão, e a margem bruta subiu de 49,9% para 50,5%. O lucro líquido por lote de mil ações ficou em R$ 13,4 no primeiro trimestre deste ano.