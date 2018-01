AmBev tem lucro líquido de R$ 1,411 bilhões em 2003 A AmBev encerrou o ano passado com lucro líquido consolidado de R$ 1,411 bilhão. A companhia não forneceu o dado comparativo consolidado de lucro líquido de 2002. A receita líquida teve alta de 10,2%, para R$ 8,683 bilhão. O lucro bruto saiu de R$ 4,188 bilhões em 2002 para R$ 4,639 bilhões no ano passado. As despesas operacionais totalizaram R$ 2,333 bilhões, com crescimento de 9,6% sobre o resultado de 2002. No ano passado, a companhia teve receita financeira líquida de R$ 93,110 milhões. A companhia também registrou despesa não operacional de R$ 100,665 milhões. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido da companhia era de R$ 4,308 bilhões. Todos os dados são consolidados. A companhia ressalta que os dados de 2002 são pró-forma. AmBev Brasil O lucro líquido da AmBev Brasil, que não inclui as atividades internacionais, foi de R$ 1,273 bilhão no ano passado, com queda de 21,8% sobre o R$ 1,628 bilhão de 2002. A receita líquida da AmBev Brasil foi de R$ 7,637 bilhões, com alta de 10,2%. O lucro bruto somou R$ 4,128 bilhões, após alta de 8,6% sobre os R$ 3,801 bilhões de 2002. As despesas operacionais somaram R$ 1,957 bilhão, ante a R$ 1,767 bilhão. A empresa teve receita financeira líquida de R$ 107,729 milhões, ante a despesa de R$ 628,422 milhões em 2002. A AmBev registrou um Ebitda consolidado de R$ 3,072 bilhões no ano passado. O montante equivale a um crescimento de 9,6% sobre a geração operacional de caixa de R$ 2,804 bilhões registrada em 2002. A margem Ebitda consolidada de 2003 ficou em 35,4%, ante a 35,6% do exercício anterior. Já o Ebitda da AmBev Brasil foi de R$ 2,815 bilhões. O montante equivale a crescimento de 5,5% sobre os R$ 2,669 bilhões de 2002. A margem Ebitda da AmBev Brasil foi de 36,9%, ante aos 38,5% do exercício anterior. Leia mais AmBev não está sendo comprada, diz InterBrew Lucro da Interbrew subiu 9,1% em 2003, abaixo do esperado Ações da Interbrew caem 5,35% com anúncio de acordo Ambev e Interbrew anunciam termos de troca de ações Ambev admite vazamento de informações sobre fusão Ambev será investigada por uso de informação privilegiada AmBev anuncia que negocia várias operações com Interbrew Negociação AmBev-Interbrew derruba ações na Bélgica