AmBev tem novo site para o consumidor A AmBev, empresa resultante da fusão de Brahma e Antarctica, inaugurou ontem um novo site institucional. O site tem por objetivo facilitar o acesso de qualquer tipo de computador, independentemente de sua configuração. Outra novidade é a possibilidade de contato 24 horas com a AmBev. O usuário poderá enviar sua mensagem por e-mail diretamente ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa. Para quem busca informações sobre a atuação da empresa, o site tem os ícones Mundo e Brasil, com dados sobre as unidades da companhia, localização, além dos números da empresa.