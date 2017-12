AmBev tem o pior mês desde sua criação O Grupo Schincariol ficou em novembro com 15,2% do mercado nacional de cerveja, enquanto a Molson, dona de Kaiser e da Bavaria, ficou com 12,4%, crescendo 0,5%. A poderosa AmBev, dona de Skol, Brahma e Antarctica, por sua vez, viu sua fatia de mercado, em novembro, cair para 62,6%, o pior desempenho desde a fusão de Brahma e Antarctica. Os números são do Instituto AC Nielsen e já estão nas mesas dos principais executivos do segmento.