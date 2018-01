AmBev terá de indenizar ex-funcionário em R$ 70 mil Um ex-empregado da Companhia Brasileira de Bebidas (AmBev), submetido diariamente a humilhações e maus tratos, vai ser indenizado em R$ 70 mil. O valor foi fixado pelo Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe, e a indenização mantida depois que o Tribunal Superior do Trabalho (TST) negou agravo de instrumento da empresa cervejeira. O relator do processo no TST, juiz José Ronald Cavalcanti Soares, ressaltou que a decisão foi baseada nos fatos e nas provas existentes nos autos, que constataram que o empregado foi submetido a imenso constrangimento. Admitido em 1998 e demitido em 2004, o trabalhador foi auxiliar de promoção, de vendas e supervisor de comunicação. Na reclamação trabalhista, contou que todos os dias os empregados eram avaliados em duas reuniões - uma matinal e outra vespertina -, sendo esta última destinada à aplicação de punições a quem não atingia a meta da empresa. O regulamento das chamadas "reuniões motivacionais" tinha como título "Universidade AmBev", constando os métodos que os gerentes deveriam adotar. Se as metas não fossem atingidas, o empregado era obrigado a fazer flexões, apoios e polichinelos até a exaustão. No caso, o empregado recebia a punição com o chefe pisando em suas costas. Depoimentos de outros empregados comprovaram que um dos supervisores portava arma de fogo e canivete militar de grande porte, tendo dado tiros no emblema da empresa concorrente. Segundo os depoimentos, era comum ao supervisor aplicar safanões, tapas nas costas, gravatas e xingamentos nos empregados, forçando os demais a xingarem em coro, quando o empregado chegava atrasado. Os funcionários punidos eram fotografados com os prêmios obtidos em forma de excrementos humanos e a foto era mantida no mural por um mês. Por suspeita de roubo, o supervisor submeteu o empregado e alguns colegas a revista íntima totalmente despidos sobre uma mesa. O empregado, insatisfeito, ingressou com ação na 6ª Vara do Trabalho de Aracaju com pedido de reparação. A Vara do Trabalho concluiu que houve assédio moral por parte da empresa, condenando-a ao pagamento de R$ 100 mil. Inconformada, a AmBev recorreu ao TRT/SE, alegando que as reuniões eram motivacionais e esporádicas. Afirmou que o fato de o empregado não atingir as metas só lhe reduzia o salário. O TRT/SE negou as alegações e manteve a sentença que reconheceu a prática de assédio moral e o conseqüente dano ao empregado, porém reduziu a indenização para R$ 70 mil, decisão que foi mantida pelo TST.