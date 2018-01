Ambev terá gestão compartilhada, mas Interbrew detém controle O co-presidente do conselho da AmBev, Victorio de Marchi, afirmou hoje que a cervejaria belga Interbrew terá a supremacia econômica da empresa brasileira, com 52,8% do controle. Entretanto, o comando da AmBev será compartilhado entre a Fundação Antonio e Helena Zerrener (FAHZ) e a Interbrew, cada qual com mesmo número de conselheiros e mesmo poder de veto sobre a empresa. "O que vale mesmo não é o valor econômico, mas o poder decisório", ressaltou de Marchi. Ele explicou que a gestão compartilhada das companhias é regida por um acordo de acionistas já existente, que tem duração de 20 anos e pode ser renovado. Durante esse período, nem Intrebrew e nem os acionistas da AmBev que permutaram ações poderão vender seus papéis. "É impossível sair do controle", disse o co-presidente do conselho da AmBev referindo-se às participações cruzadas. De acordo com o executivo, não haverá a criação de uma holding para controlar os negócios. A AmBev e a Interbrew permanecerão independentes. No entanto, a AmBev, que terá o comando dividido entre a FAHZ e a Interbrew, irá incorporar juridicamente os negócios da Labatt (subsidiária integral canadense da Interbrew), respondendo por todas as operações nas três Américas dentro da aliança concluída nesta madrugada. A Interbrew, por sua vez, irá comandar os negócios na Europa, Eurásia, Ásia e alguns países da África, e terá o comando dividido entre as famílias belgas e os acionistas da AmBev antes reunidos na empresa Braco S/A. Para ler mais: Fusão AmBev/Interbrew é destaque na Europa AmBev tem lucro líquido de R$ 1,411 bilhões em 2003 AmBev não está sendo comprada, diz InterBrew Lucro da Interbrew subiu 9,1% em 2003, abaixo do esperado Ações da Interbrew caem 5,35% com anúncio de acordo Ambev e Interbrew anunciam termos de troca de ações Ambev admite vazamento de informações sobre fusão Ambev será investigada por uso de informação privilegiada AmBev anuncia que negocia várias operações com Interbrew Negociação AmBev-Interbrew derruba ações na Bélgica