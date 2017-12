Ambev vende 25% da filial peruana para Grupo Romero A Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) anunciou, nesta quinta-feira, um acordo para a venda de 25% do capital de sua subsidiária peruana à empresa local Ramsa Comercial, pertencente ao Grupo Romero. A empresa não informou o valor da transação e esclareceu que a venda de parte da Companhia Cervejaria Ambev Peru não significa que a empresa de origem brasileira tenha perdido o interesse no mercado peruano. Segundo a Ambev, quinta do mundo, a operação permitirá contar com o conhecimento local de um sócio estratégico para o mercado peruano, o que fortalecerá suas operações nesse país. "A aliança com o Grupo Romero reafirma nosso compromisso com as operações na América Latina Hispana, dotando a Ambev Peru das melhores condições para o crescimento no atrativo mercado naquele país", afirmou o diretor financeiro da companhia, João Castro Neves. Ele acrescentou que o fechamento do negócio depende da reestruturação societária de Ambev Peru e de um acordo de acionistas. Caso a operação seja aprovada, o Grupo Romero poderia comprar outro 5% da empresa dentro de um ano, acrescentou o comunicado. Fora Brasil e Peru, a Ambev tem operações no Canadá, Estados Unidos, Equador, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, República Dominicana e Venezuela, enquanto na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, está presente por meio do grupo industrial argentino Quinsa.