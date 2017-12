Ameaça de atentado faz dólar cair e ouro e petróleo subirem O alerta dos EUA e da Grã-Bretanha para possibilidade de um atentado terrorista contra alvos estrangeiros na Arábia Saudita mexeu com o mercado financeiro global nesta tarde. O dólar norte-americano caiu, projetando o euro para nova máxima histórica a US$ 1,2089. A moeda norte-americana caía também frente a outras moedas, como a libra esterlina que subia a US$ 1,7286. Segundo operadores, bancos centrais da Ásia, de instituições comerciais da Suíça e dos EUA estariam comprando a moeda da comunidade européia. O ouro também registrou forte alta, acima de US$ 403,00 a onça-troy, a maior cotação em 12 anos. O preço do barril do petróleo também está em forte alta, tanto no mercado norte-americano (2,67%), cotado a US$ 30,75, quanto em Londres (2,58%), a US$ 28,96. No mercado brasileiro, as notícias não tiveram grande impacto. O dólar está estável, cotado R$ 2,925 e bolsa de São Paulo registra alta de 0,33%.