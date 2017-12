Ameaça de corte lota agências da Eletropaulo A ameaça de corte, que veio com a segunda conta de luz desde o início do racionamento, está deixando as agências da Eletropaulo lotadas. Munidas de documentos e paciência infinita, as pessoas esperam horas pela vez de se explicar. "Comprei lâmpadas caras, desliguei o vídeo e até o motorzinho do aquário, encostei a máquina de lavar e, banho, é só vapt-vupt", contou Natalina Barbuglio, de 49 anos. "Mesmo assim, passei da meta." Natalina diz que a casa, na zona sul, fica fechada de dia porque todos trabalham. Não tem freezer, passou a usar uma geladeira menor e fósforos para acender o fogo. Pela segunda vez, ela foi à agência do Butantã pedir revisão de meta. Conseguiu um "desconto". Idosos têm preferência. Mas são tantos que esperam muito. "Peguei senha 318. O porteiro me avisou que dava tempo de ir em casa almoçar", contou Agamenon Fonseca, de 60 anos, que aguardou 4 horas para reclamar de "leitura errada". Uma velhinha começou a gritar, ao ser atendida. Nervosa, não encontrava os documentos que estavam na bolsa. Há dois meses, a perita criminal Célia Maria Corrigliano, de 42 anos, escreveu à Eletropaulo pedindo revisão de meta. Sem resposta, deixou o bebê aos cuidados do marido e foi "em pessoa" reclamar. Chegou à agência do Butantã às 13h30, pegou senha 457. "Vim de teimosa." No meio da tarde, o marido ligou pedindo que ela voltasse. "Não adianta." Às 17h50, ao pedir revisão de meta, Célia disse que desligou vários aparelhos, mas tem um bebê de um mês. "Preciso usar a secadora. Não posso pedir à empregada, que já está lavando no tanque, para soprar as roupas." Ela conseguiu. "Tenho economizado ao máximo, só não posso deixar de fazer a inalação do meu filho", suplicou a auxiliar de escritório Maria do Socorro Irma, de 39 anos, que passou 2 quilowatts da sua meta de 100.