Ameaça do FMI de se retirar do resgate grego desafia a Alemanha

A ameaça do Fundo Monetário Internacional (FMI) de sair fora do resgate da Grécia a menos que os parceiros europeus concedam para Atenas um alívio em sua enorme dívida coloca um forte desafio para a Alemanha, o maior credor, que insiste no envolvimento do FMI em qualquer pacote de ajuda.

O FMI tornou-se impopular com ambos os lados da saga da dívida grega por seu papel como contador de verdades inconvenientes, sem muita diplomacia.

Sua última intervenção, dizendo, em essência, que a Grécia nunca será capaz de pagar sua gigantesca dívida, deve acirrar o debate na reunião de amanhã do parlamento alemão, que decidirá se autoriza as negociações para a concessão do terceiro resgate para a Grécia desde 2010, que pode ter um custo extra de € 85 bilhões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele acirra uma divergência não admitida entre a chanceler Angela Merkel, que quer manter unida a zona do euro e o ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schaeuble, que acha que a Grécia precisa deixar a área da moeda comum, pelo menos temporariamente.

Merkel pode contar com uma grande maioria em favor da abertura de negociações de empréstimo com Atenas por causa do seu quase monopólio no Parlamento, embora possa enfrentar uma revolta embaraçosa entre os próprios conservadores.

Mas a análise da sustentabilidade da dívida pelo FMI pode forçá-la, dentro de meses, a escolher entre duas opções muito desagradáveis: conceder um alívio para a dívida ou ver o FMI ir embora.

A conclusão do relatório de que a Grécia precisa de alívio da dívida "em uma escala que precisa ir além do que tem sido considerado até agora" torna mais difícil argumentar que a Alemanha receberá de volta boa parte dos € 57 bilhões que têm na Grécia.

O estudo mostra a dívida grega subindo para 200% do PIB em dois anos e ficando em níveis "insustentáveis" por décadas.

Para evitar baixas contábeis, teria de ser dado para a Grécia um período de carência de 30 anos antes de pagar os empréstimos ou grandes transferências de recursos.

A Comissão Europeia publicou a sua previsão, menos dramática, e disse que a relação da dívida grega e do PIB seria de 165% em 2020 e 150% em 2022, se Atenas fizesse reformas. E disse que a Grécia precisa de "uma reestruturação muito substancial, como uma longa extensão de prazos de vencimento dos empréstimos".