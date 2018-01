Ameaça do Irã deixa mercados nervosos As ameaças do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, mexeram com praticamente todos os mercados nesta manhã, provocando alta no petróleo, a qual prejudicou o andamento das bolsas na Europa e dos futuros em Nova York. O dólar também se ressentiu dos comentários do aiatolá, embora a pressão maior sobre a moeda continue sendo exercida pelo fraco indicador de vagas criadas em maio nos EUA, divulgado na sexta-feira. A queda do dólar, por sua vez, favoreceu as compras de ouro, que foram alimentadas ainda pelo avanço do petróleo, o qual levou investidores a procurar proteção no metal. O líder supremo iraniano alertou ontem que o fluxo do transporte marítimo do petróleo a partir da região do Golfo Pérsico poderá ser comprometido se os EUA tomarem uma decisão errada em relação ao país. O comentário se contrapõe à sinalização positiva dada sábado pelo presidente do Irã e pelo Ministro de Relações Exteriores, que se mostraram dispostos a receber e a responder ao pacote de propostas fechado na quinta-feira passada pelos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. O pacote prevê uma série de benefícios para tentar dissuadir o Irã de dar prosseguimento ao seu programa de enriquecimento de urânio. O documento contendo as propostas do CS da ONU será entregue amanhã ao Irã pelo diretor de política externa da União Européia, Javier Solana. Apesar da demonstração de boa vontade do presidente e o Ministro das Relações Exteriores, ambos alertaram, entretanto, que o país não pretende abandonar seu programa nuclear e defenderam o direito também do Irã de desenvolvimento de tal tecnologia para fins pacíficos. A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, minimizou a ameaça do aiatolá, dizendo que o país depende das exportações de petróleo. Um trader do petróleo em Londres observou que o aiatolá é de fato o líder do Irã e que foi a primeira vez que fez menção à possibilidade de dano no abastecimento. É uma clara indicação da tolerância zero contra eventuais sanções, sejam elas leves ou pesadas, afirmou. Às 8h21 (de Brasília), o contrato de julho do petróleo negociado no pregão eletrônico da Nymex subia 1,69%, para US$ 73,55 o barril, abaixo da máxima a US$ 73,84 o barril. Em Londres, o contrato de mesmo vencimento subia 1,97% para US$ 72,43 o barril. O futuro Nasdaq-100 caía 0,19% e o S&P 500 cedia 0,12%. Ambos já registraram perdas maiores mais cedo. Em Londres, o índice FT-100 subia 0,20%, beneficiado pelos ganhos entre papéis das companhias de petróleo com a apreciação da commodity. Frankfurt caía 0,51% e Paris recuava 0,41%, quedas inferiores as registradas no começo do dia. O dólar subia a 111,76 ienes, de 111,65 ienes na sexta-feira; operou em 111,42 ienes na mínima. O euro subia para US$ 1,2955, de US$ 1,2025. O ouro spot subia 1,49% para US$ 644,80 a onça-troy.