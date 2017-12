Amélia.com tem ofertas para o Natal O site amelia.com.br aumentou a oferta de produtos com 500 novos itens específicos para o Natal, entre alimentos, bebidas, cestas e artigos de decoração e 500 itens na linha brinquedos. Os brinquedos são apresentados com fotos e agrupados por categoria. A entrega é feita pelo Amelia em embalagens especiais para presente. Entre os artigos de natal estão as são 7 tipos de cestas, 3 nacionais e 4 importadas e as cesta personalizadas, que o cliente monta de acordo com seu gosto. Os preços variam a partir de R$ 16,50. O Amelia garante entregas até o dia 24 de dezembro de cestas e produtos de supermercado (pedidos feitos no máximo até 23/12) e também de brinquedos (pedidos feitos até 22/12). No caso de eletrodomésticos e eletrônicos, as entregas serão feitas também até o dia 24 (para pedidos feitos até 22/12), mas apenas em São Paulo e Rio de Janeiro. As compras de supermercados são entregues no dia seguinte após o pedido e as de eletro e brinquedos, de 48 horas a 8 dias úteis, dependendo da praça.