Amélia.com.br espera aumento nas vendas O site de compras e serviços www.amelia.com.br, que também atende ao litoral paulista, programou-se para receber um aumento no número de pedidos de supermercados da ordem de 100% pela Internet em relação ao mesmo período no ano passado. Cecília Andreucci, diretora de marketing do site, disse que a importância da temporada de verão no litoral paulista é percebida pelo valor médio das compras, que chega a R$ 450,00, quase o dobro da média nacional. Para garantir a entrega, a logística de distribuição foi reforçada. Dez carros foram agregados à frota de 32 vans no Estado de São Paulo, para atender exclusivamente à demanda da temporada. São ao todo 15 mil itens de supermercados entre alimentos, bebidas, perfumaria, materiais de limpeza e artigos de bazar. O site oferece ainda no litoral uma linha própria de eletrodomésticos, eletrônicos e informática, além de medicamentos e jardinagens.