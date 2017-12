América Latina crescerá 1,5% este ano, prevê Cepal O PIB da América Latina deve crescer 1,5% em média este ano, segundo estudo divulgado hoje pela Comissão da ONU para a América Latina e Caribe (Cepal). O início do processo de retomada econômica dos Estados Unidos e do Japão, somado ao desempenho da China, foram os principais responsáveis pelo desempenho. No ano passado, a atividade econômica média recuou 0,4% na região. Para 2004, a entidade projeta uma alta de 3,5% do PIB e estima que todos os países da América Latina irão crescer. Apesar do crescimento este ano, 45% da população latino-americana continua a viver abaixo da linha de pobreza e o desemprego médio se mantém alto, em 10,7%. O Brasil, segundo a Cepal, fechará este ano positivo em apenas 0,1%. Em 2004, o Brasil deve crescer 3,3%, sustentado na recuperação do mercado interno, em taxas menores de juros e na recuperação da atividade industrial. A Argentina foi o grande destaque de 2003, com crescimento de 7,3%, depois de um 2002 negativo em 10,8%. Para 2004, a previsão é de um PIB positivo de 4,5% Este ano, Chile, Colômbia, Costa Rica e Peru tiveram crescimento superior a 3%, enquanto o PIB mexicano cresceu 1,2%. A Venezuela registrou pelo segundo ano consecutivo um recuo econômico de 9,5%. Nos demais países, a média de crescimento ficou na casa dos 2%.