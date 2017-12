América Latina é o 2º destino de investimentos chineses A América Latina foi o segundo destino dos investimentos chineses, com 34,9% do total investido pela China no exterior, recebendo US$ 930 milhões no primeiro trimestre de 2006, informou o Ministério de Comércio chinês. Os investimentos diretos não financeiros totais da China no exterior cresceram 280% no primeiro trimestre e chegaram a US$ 2,68 bilhões. Segundo a fonte oficial, os investimentos chineses se dirigiram principalmente a países e regiões da Ásia, onde o país investiu US$ 1,32 bilhão, 49,2% do total. A Europa recebeu investimentos no valor de US$ 300 milhões, 11,3% do total, e a África recebeu 3,8% do total, cerca de cem milhões de dólares. Segundo o Ministério de Comércio, os investimentos chineses são destinados fundamentalmente aos setores comercial, serviços, manufatureiro, mineração e indústria primária, assim como às vendas por atacado e no varejo, transporte, armazenamento e serviços postais.