América Latina foi região do mundo que mais sofreu com desemprego A América Latina foi a região que sofreu a maior queda porcentual de desemprego no mundo em 2004. Estudo divulgado hoje pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) apontou que a região registrou um desemprego de 8,6% no ano passado, contra 9,3% de 2003. A OIT aponta ainda que o desemprego mundial passou de 6,3% em 2003 para 6,1% em 2004. Essa foi a primeira queda do desemprego mundial na atual década. Os avanços na América Latina aconteceram graças aos desempenhos do Brasil, Argentina e Venezuela.