América Latina quer acordo com a UE em 2004 Os países latino-americanos querem que a Terceira Cúpula de presidentes e chefes de Estado da América Latina, Caribe e União Européia (UE), a ser realizada no México, em 2004, seja o marco da assinatura do acordo Mercosul-UE, que deve ter as negociações concluídas ainda neste ano. A declaração é do embaixador mexicano em Bruxelas, Porfírio Muñoz Ledo, na condição de representante oficial dos países latino-americanos, tendo o México assumido a presidência do grupo esse semestre. A Cúpula deverá lançar ainda, segundo o embaixador, as negociações para um acordo de associação global entre ambas as regiões, além dos acordos comerciais com a América Central e a Comunidade Andina. Do lado europeu, a UE quer orientar a Cúpula do México "para os grandes desequilíbrios sociais na América Latina", diz Muñoz. Mas os países da região latino-americana estão "totalmente convencidos de que deva se anunciar no México um acordo de associação global entre América Latina e UE", acrescenta. Provocado sobre as ambições de seus objetivos e lembrado da posição européia, de fechar essas questões somente depois da conclusão da atual rodada de negociações de liberalização comercial da Organização Mundial do Comércio (OMC), o embaixador assegurou que se trata "apenas de uma questão de estabelecer calendários políticos". "A tese de que tudo está vinculado a Doha é contrária aos princípios do comércio internacional", disse Muñoz, antes de reconhecer que a "Europa privilegiou a negociação multilateral", lançada na capital do Catar, novembro de 2001. O embaixador lembrou ainda que as expectativas não são unilaterais, porque o comissário europeu de relações exteriores, Chris Patten, teria indicado "também", perante os embaixadores do grupo latino-americano, que a "Europa espera que as negociações com Mercosul terminem no final de 2003". Sobre o acordo com a América Central e os países andinos, Muñoz diz que a "UE nada perde em começar as relações comerciais com essas regiões". Quanto ao Caribe, "a situação é diferente", explica o embaixador, porque os países caribenhos "não querem perder as vantagens que já têm com a Europa, através do acordo de Cotonou". É o acordo assinado em Benin, no ano 2000, pelo qual 48 países de África, Caribe e Pacífico ganharam direito a acesso ao mercado europeu, com tarifa zero sobre os seus produtos agrícolas. Muñoz ressaltou que seria ?ideal? se América Latina e UE começassem o processo de associação global ?um ano antes? da entrada em vigor da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), prevista para 2005. "Seria um erro histórico se não o fizermos antes da Alca", reiterou, acrescentando, no entanto, que as relações com a Alca e a UE são "substancialmente distintas". Os norte-americanos buscariam apenas um acordo comercial, enquanto os europeus preveriam cooperação tecnológica e diálogo político. O embaixador mexicano, cujo país lidera o grupo de embaixadores latino-americanos junto à UE, acredita que a equipe do presidente Lula continuará na mesma linha de ação do governo anterior. ?Não se questiona, no momento, se haverá Alca, mas como e quando acontecerá?, respondeu Muñoz à possibilidade do novo governo brasileiro não implementar as negociações com o bloco hemisférico. A Cúpula do México de 2004, que deve acontecer em maio do próximo ano, será "o primeiro evento da UE a 25 membros", logo após a adesão oficial de 10 novos países, prevista para 1º de maio de 2004, e será, segundo Muñoz, "a melhor oportunidade, em 30 anos, de integração latino-americana". A próxima reunião ministerial entre a UE e o Grupo do Rio acontece dia 28 de março, em Atenas, onde os países latino-americanos vão "definir uma agenda básica para a Cúpula do México". Os 15 da Europa também terão reuniões ministeriais com México, países andinos e Mercosul. Na ministerial de Atenas, a presidência da UE, exercida atualmente pela Grécia, liderará um debate com o Grupo do Rio sobre "a coesão social no novo meio econômico".