América Latina revê reformas pró-mercado, diz The Economist O editorial da edição da revista britânica The Economist desta semana avalia os temores de que a América Latina estaria iniciando uma reversão das reformas pró-mercado."A questão não é tão simples, os latino-americanos apenas querem governos eficientes", disse a revista. Segundo a publicação, não está claro que a América Latina esteja reagindo aos recentes fracassos com uma guinada para governos de esquerda. "Há sim uma tendência, natural em democracias, de eleger a oposição quando os governos fracasssam". No México, os eleitores escolheram Vicent Fox, descrito como um democrata-cristão; na Colômbia, foi eleito Alvaro Uribe, um conservador liberal; e até na Argentina nenhum dos "demagogos que ambicionam liderar o país" está sendo visto como salvador. No caso do Brasil, a revista destaca que o presidenciável do PT, Luiz Lula da Silva, "um candidato moderado de esquerda", e o candidato do PPS, Ciro Gomes, "que às vezes é descrito como populista", estão liderando as pesquisas eleitorais." "O próximo presidente poderá alterar a política industrial, através de barreiras tarifárias seletivas e créditos subsidiados. Se os novos empréstimos do FMI não acalmarem os investidores, ele também poderá enfrentar a escolha entre o calote da dívida pública e a redução do valor através de um estampido inflacionário", disse a revista. "Mas no principal, nenhum novo presidente deverá se desviar muito longe das atuais políticas." A revista ressalta que uma nova pesquisa realizada pelo instituto Latinobarômetro constatou que o latino-americano médio é ligeiramente de centro-direita e está interessado principalmente em governo eficientes. As privatizações certamente se tornaram impopulares na região, mas isso explica-se talvez pelo fato de "tantas privatizações terem sido manchadas por corrupção ou terem simplesmente transformado monopólios públicos em monopólios privados". Segundo a revista, em países onde as privatizações foram bem regulamentadas, como no Chile "e na maioria dos casos" no Brasil, elas resultaram em serviços melhores e mais baratos.