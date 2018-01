América Latina teve maior crescimento em 24 anos, diz Bird A América Latina e o Caribe tiveram no ano passado o maior crescimento dos últimos 24 anos, de acordo com o relatório Financiamento do Desenvolvimento Global, apresentado nesta quarta-feira pelo Banco Mundial. A região cresceu 5,7% no ano passado, muito acima da média dos anos anteriores. Mas o crescimento previsto para os próximos anos é bem menor: 4,3% em 2005 e 3,7% no próximo ano, seguindo a tendência mundial de expansão mais moderada nos próximos anos. "Os fundamentos dos países são sólidos, mas a região precisa adotar uma política prudente para reduzir sua vulnerabilidade ao aumento das taxas de juros e à desaceleração do crescimento mundial", diz o economista-chefe do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe, Guillermo Perry. O relatório prevê que a combinação de um crescimento mundial mais lento com o aumento das taxas de juros e da pressão inflacionária será responsável pelo desempenho menor da economia em 2007. De acordo com o relatório, a América Latina e o Caribe cresceram graças a uma forte demanda mundial dos produtos exportados pela região, à elevação dos preços das commodities e das baixas taxas de juros e spreads internacionais. Esses fatores contribuíram para o crescimento no México, Chile e, em menor proporção, no Brasil. Por outro lado, países como Argentina, Uruguai e Venezuela, cresceram na recuperação da grave crise que tiveram nos anos anteriores. A Argentina teve o maior crescimento da região no ano passado, de 8,6%, de acordo com a estimativa do Banco Mundial, depois de uma expansão de 8,8% no ano anterior. Investimento direto estrangeiro Aumentou também em 2004 o volume de investimento direto estrangeiro na região, de US$ 36,5 bilhões em 2003 para US$42,4 bilhões no ano passado. O maior destino foi o Brasil, que recebeu US$ 15,3 bilhões, 50% mais do que no ano anterior.