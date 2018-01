América Móvil, de Carlos Slim, registra o 1º prejuízo em 14 anos

A operadora de telecomunicações América Móvil, do bilionário mexicano Carlos Slim, informou na noite de segunda-feira, 19, seu primeiro prejuízo trimestral em quase 14 anos, com a forte depreciação de moedas na América Latina afetando a maior empresa de TV paga e telefone celular da região.

Enfrentando regulação mais pesada em seu mercado doméstico e recessão no Brasil, onde controla o grupo Claro, a América Móvil publicou prejuízo de 2,88 bilhões de pesos (US$ 170 milhões) no terceiro trimestre.

Controlada pela família de Slim, o homem mais rico da América Latina, a companhia havia reportado prejuízo pela última vez que no quarto trimestre de 2001, ano em que começou a publicar seus resultados financeiros. Na época, a América Móvil era a unidade móvel de Slim, mas posteriormente absorveu o restante das operações de telefonia e se tornou a principal marca de seu império de telecomunicações global.

Apesar de as receitas da América Móvil terem subido, suas perdas com moedas estrangeiras aumentaram para 45 bilhões de pesos no período de julho a setembro, ante 9 bilhões de pesos um ano antes.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No México, seu maior mercado, a América Móvil tem cerca de 70% do mercado de celular e mais de 60% das conexões de linhas fixas. Uma grande parte das receitas da companhia vem em pesos e reais, mas muitas de suas despesas são em dólares.

Em comunicado, a companhia disse que o peso mexicano caiu 7% em média contra o dólar ante o segundo trimestre, enquanto o real caiu 15% no Brasil, o segundo maior mercado da empresa.

Brasil. No País, a América Móvil teve receitas de R$ 9,1 bilhões, alta de 1,3% sobre o mesmo período do ano passado. As receitas de serviços subiram 1,7% ano contra ano.

"A taxa de crescimento das receitas com serviços tem exibido uma tendência de queda no último trimestre muito devido à retração econômica no país", disse a América Móvil em seu balanço de resultados.

De acordo com a empresa, o crescimento da receita de serviços continua liderado por serviços de dados, com alta de 24%, e pelas receitas de banda larga fixa, que subiram 8,9% no período.