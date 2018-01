American Airlines deixa de aceitar pesos na Argentina

BUENOS AIRES - Turistas argentinos que planejaram viajar ao exterior estimulados por sua moeda sobrevalorizada, mas deixaram para comprar pacotes e dólares na última hora, terão dificuldade para sair do país.

A suspensão da venda de passagens em pesos pela American Airlines, anunciada na quarta-feira, é o último episódio de uma sequência de limitações relacionadas à falta de dólares (as reservas do Banco Central estão em US$ 25,8 bilhões) e à indefinição sobre o ritmo da liberação do câmbio segundo promessa do presidente eleito, Mauricio Macri, que assume no dia 10. A American tomou decisão semelhante na Venezuela.

No dia 16, o BC argentino limitou a US$ 50 mil a cota diária que os importadores têm acesso sem necessidade de aprovação. No dia 27 de novembro, já tinha passado de US$ 150 mil para US$ 75 mil. A medida afetou as maiores agências de turismo e as companhias aéreas. Em seu comunicado, a American diz que espera poder trabalhar "com o BC e com o novo governo sobre esse tema".

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O representante do site despegar, Francisco Stengel, confirmou ao jornal La Nación que a decisão fez o grupo eliminar o pagamento parcelado de hotéis e pacotes no exterior. Um argentino que reserve pelo site a hospedagem, o aluguel de um carro ou outro serviço deve pagar à vista ou quando chegar ao destino. Antes das medidas, o número de argentinos em viagem para o exterior aumentou 32,9%, comparando setembro deste ano com o mesmo mês de 2014.

Controle. Em 2011, o governo kirchnerista impôs um controle sobre o dólar, que hoje vale 15,20 pesos no mercado paralelo e 9,60 no oficial. Os argentinos precisam da autorização do BC para comprar a divisa. Quando conseguem, guardam para viajar ou fazem a "pedalada", troca no mercado negro, em casas de câmbio apelidadas de "cavernas".

Há incerteza sobre quanto valerá o dólar a partir do dia 11, quando Macri promete terminar com o controle. "Se eu soubesse quanto estará ganharia o Nobel", disse em sua última entrevista antes de ser eleito. Ontem, afirmou que a restrição do acesso à moeda "foi um remendo para um cenário de mentiras insustentáveis". A tentativa de barrar a saída de dólares chegou ao ponto de o BC limitar a quantidade de divisas que outros bancos podem ter e devolver ao mercado entre US$ 1 bilhão e US$ 1,6 bilhão.