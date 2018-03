American Airlines pode pedir concordata A American Airlines (AMR) poderá entrar com pedido de concordata na próxima semana, de acordo com dois bancos que vêm sendo informados sobre os esforços da companhia de organizar um financiamento antes de um pedido de concordata, segundo o New York Times. Os executivos da companhia temem que o corte nos custos trabalhistas em discussão com os sindicatos talvez não seja suficiente para devolver a lucratividade à empresa, afirma um dos bancos ao NYT. Tara Baten, porta-voz da American, disse que a companhia, unidade da AMR Corp., ainda espera evitar o pedido de concordata, afirma o jornal. De acordo com os bancos, a American está buscando mais de US$ 1,5 bilhão em financiamento, o que a permitirá manter suas operações. Os possíveis credores são o Citibank, J.P. Morgan Chase e o CIT Group, diz o Times. Um dos bancos afirma que o pacote poderá ser discutido neste final de semana. O outro banco diz que mesmo que a American não chegue a um acordo com os credores até a próxima semana, a companhia ainda poderá entrar com o pedido e concluir o financiamento logo em seguida, diz o jornal.