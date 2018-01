American Airlines quer congelar salários A companhia aérea norte-americana American Airlines, controlada pela AMR Corp., solicitou aos seus funcionários que abram mão de aumentos de salários em 2003, como parte de um esforço para reduzir US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões em custos. A AMR disse que economizará US$ 130 milhões por ano por meio do congelamento de aumentos programados de salários e que a remuneração também será congelada com relação aos funcionários da administração e não filiados a sindicatos. Donald J. Carty, chairman e executivo-chefe da AMR, informou que sua meta anual de redução de custos de US$ 3 bilhões a US$ 4 bilhões é necessária a fim de tornar a American Airlines competitiva frente às operadoras que oferecem baixas tarifas e sobreviver em uma nova economia do setor aéreo oferecendo operadoras de alto custo e menor receita com viajantes a negócio. A American Airlines identificou cerca de US$ 2 bilhões em economias através da reestruturação de operações e diminuição de serviços. Agora, a operadora está intensificando discussões com sindicatos, com vistas para obter no mínimo um adicional de US$ 1 bilhão em economias. A decisão da AMR sublinha as finanças precárias de muitas das principais companhias aéreas dos EUA, que estão sofrendo com o pior declínio na história da aviação. A fraca economia e o temor do terrorismo distanciaram os passageiros e provocaram queda na receita. Algumas companhias aéreas estão buscando extrair concessões de sua mão-de-obra e essa medida de redução de custos deverá se intensificar, com algumas das maiores operadoras do país sendo forçadas a entrar com pedido de concordata. A United Airlines, da UAL Corp., a segunda maior dos EUA, deverá em breve entrar com pedido de concordata, seguindo o caminho da US Airways Group Inc.