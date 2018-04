American Airlines recontrata para aumentar vôos A American Airlines pretende ampliar seu número de vôos internos a partir de março. A companhia informou que serão feitas mais 41 rotas de ida e volta para 37 destinos, aumentando a cobertura das regiões em que já atua. Além do aumento no número de vôos, a companhia voltará a fazer conexões noturnas para cidades menores, como Austin e San Antonio. Para colocar o plano de expansão em prática, a empresa recontratou os 400 comissários e 800 funcionários da área de reserva que havia demitido no ano passado. Com os vôos adicionais, a companhia terá dezesseis freqüências diárias entre Dallas e Chicago, além de nove para Las Vegas. Os roteiros internacionais também serão ampliados. A rota Dallas-Londres-Dallas terá três vôos semanais. A American informou que o aumento do número de vôos é possível por causa da crescente demanda nos últimos meses. A American deve receber cerca de US$ 827 milhões de ajuda do governo por causa dos atentados terroristas ocorridos no ano passado.