American Airlines vai demitir 7 mil A companhia aérea norte-americana American Airlines, enfrentando dificuldades em remover as grandes perdas sofridas desde 11 de setembro, realizará uma grande reorganização, que inclui a demissão de funcionários, a suspensão dos serviços de jatos adicionais e a alteração no modo como conecta os passageiros nos centros de operação. As medidas adotadas pela companhia resultarão em um corte de aproximadamente 7.000 empregos dentre a força de trabalho de 110.000 e espera-se que a companhia economize US$ 1,1 bilhão por ano. A American planeja simplificar sua frota e sua programação de vôos para melhorar a produtividade e reduzir os custos. A capacidade será reduzida em 9% até novembro, nove Boeings 767-300 serão aposentados e no início de 2003 toda a sua frota de 74 Fokkers (100 assentos) serão retirados. Do ponto de vista operacional, a companhia prefere os pequenos jatos regionais com 50 assentos da Embraer e Bombardier, pois oferecem o mesmo serviço a baixos custos. O serviço de primeira classe será eliminado em rotas secundárias para a Europa e América Latina, embora outras sejam mantidas em Londres, Tóquio e em outros mercados de viagens de negócios, como por exemplo na América do Sul. No início de novembro, a companhia reprogramará o centro de operação Dallas-Fort Worth e planejará um fluxo contínuo de aviões, algo que a American já testou em Chicago, com resultados de redução de custos. Nos primeiros seis meses deste ano, a receita da American Airlines já declinou 16,7% em comparação com mesmo período de 2001. As nove principais companhias aéreas dos EUA já registraram perdas de US$ 3,9 bilhões este ano, com a receita em queda de 16,6%. A American é financeiramente bem mais forte do que as concorrentes, e um potencial pedido de concordata ainda estaria distante mesmo com o índice no segundo trimestre de US$ 5 milhões em perdas por dia. A companhia possui cerca de US$ 2,6 bilhões em caixa disponível e US$ 6 bilhões em ativos sem ônus.